Düzce'de traktörden düşen genç öldü - Haberler
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Düzce'de traktörden düşen genç öldü

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de traktörden düşen genç öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti.

Altunçay köyündeki fındık bahçesinden traktörle evine dönen Kerim Tür (21), dengesini kaybederek yere düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hayatını kaybettiği belirlenen Tür'ün cenazesi, incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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