Düzce'de traktör devrildi: 2 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurlu köyünde Ercüment Erdoğan idaresindeki traktör, Merkez mahallede seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan sürücü Ercüment Erdoğan ve eşi Rukiye Erdoğan'ı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş