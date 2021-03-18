Düzce'de trafik lambalarına led ışık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de trafik lambalarına led ışık

18.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:31
Düzce'de trafik lambalarına led ışık

Düzce Belediyesi, sürücülerin trafik ışığı kural ihlalline maruz kalmamaları için kendi üretimi LED ışıklandırma sisteminin kurulumunu yapıyor.

Düzce Belediyesi, sürücülerin trafik ışığı kural ihlalline maruz kalmamaları için kendi üretimi LED ışıklandırma sisteminin kurulumunu yapıyor. Mevcut trafik sinyalizasyon sistemine led lambalar yerleştirilerek görüş ve duruş mesafelerinde yaşanan zafiyetlerin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Düzce Belediyesi tarafından, kentin belirli kavşaklarında bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerine LED lambalar takılıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün trafikte güvenli sürüş için Ar-Ge çalışmaları tamamlamasının ardından lambaların görünürlüğünü artıracak LED sistemler devreye alınmaya başlandı. Yeni sinyalizasyon sistemi şehrim tüm trafik lambalarına uygulanacak. Yeni sistem ile birlikte sinyalizasyon sisteminin bağlı olduğu direklerdeki LED'ler de yanarak sürücülerin görüş açısı genişlemiş oluyor. Özellikle gece görüşü açısından sürücülere önemli kolaylık sağlayacak olan sistem sayesinde kural ihlallerinin de minimuma inmesi hedefleniyor. Öte yandan LED ışık sistemleri estetik açıdan da yollara görsel güzellik katacak. - DÜZCE

Düzce'de trafik lambalarına led ışık
Düzce'de trafik lambalarına led ışık
Düzce'de trafik lambalarına led ışık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Türkan Şoray Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de trafik lambalarına led ışık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:37:09. #1.16#
title