Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Düzce'de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Ahmet G. idaresindeki 81 ACA 463 plakalı cip, Bahçeşehir bağlantı yolu Kervan Kavşağı mevkisinde kontrollü kavşaktan geçmeye çalışan Kadir Ü. yönetimindeki 81 ACC 582 hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada devrilen cipin sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

AA / Ömer Ürer - Güncel

Bahçeşehir, Düzce, Güncel, Haberler

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