Düzce'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünden Organize Sanayi Bölgesi yönüne seyreden Yasin Yılmaz idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.



Kazada, sürücü Yılmaz ve araçta bulunan Fatma Topaloğlu, Ebru Güler, Nazife Şengül, Aslan Aktaş, Zülfiye Yüksel ve Leyla Yılmaz yaralandı.



Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.