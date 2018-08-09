Düzce'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tacettin Karaduman'ın kullandığı (50) "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile Serdar Özen'in (25) idaresindeki plakasız motosiklet D-010 Karayolu Ketmenli Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Yaralanan her iki sürücünün de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.