Düzce'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Düzce'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



D-655 Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinden Düzce istikametine gitmekte olan Melik Kuşçuoğlu idaresindeki 81 DM 379 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.



Çarpmanın etkisi ile sürücü Kuşçuoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Altınışık yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.