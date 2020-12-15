Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı
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Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı

15.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:58
Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı

Düzce'de bir tırın kontrolden çıkması sonucu sürücü yaralandı.

Düzce'de bir tırın kontrolden çıkması sonucu sürücü yaralandı.

D-655 kara yolunda seyreden E.K. idaresindeki 41 JD 315 plakalı tır, Şifalı Su mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan sürücü E.K'yi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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