Düzce'de Trafik Kazası : 1 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası : 1 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Düzce'de Trafik Kazası : 1 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahadır Sine idaresindeki 81 S 008 plakalı servis minibüsü, Uzun Mustafa Caddesi'nde Kuyumcuzade Bulvarına dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Figen Ozan'a (46) çarptı.

Yola savrulan yaya Ozan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Ozan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Servis minibüsü sürücüsü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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