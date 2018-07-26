Düzce'de Trafik Kazası : 1 Yaralı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bahadır Sine idaresindeki 81 S 008 plakalı servis minibüsü, Uzun Mustafa Caddesi'nde Kuyumcuzade Bulvarına dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Figen Ozan'a (46) çarptı.
Yola savrulan yaya Ozan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Ozan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Servis minibüsü sürücüsü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.