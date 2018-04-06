Düzce'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Yığılca'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yığılca'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özlem Yavuz yönetimindeki 45 YA 1165 plakalı otomobil, Aksu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Yavuz, Jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yavuz, olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık servisi ambulansına alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan Özlem Yavuz'un ilçede ilköğretim öğretmeni olduğu öğrenildi.