Düzce'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Melik Şeker idaresindeki 68 HA 269 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Düzce geçişi 1. viyadük mevkisinde, önünde seyreden Ali Şişlioğlu idaresindeki tıra çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü ve otomobilde bulunan Nuray Keleşoğlu, olayı gören diğer sürücülerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye götürüldü.



Özel hastaneye kaldırılan Keleşoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü Şeker'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.