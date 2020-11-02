Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 115 bine yaklaştı
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Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 115 bine yaklaştı

02.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:54
Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 115 bine yaklaştı

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 114 bin 839 oldu.

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 114 bin 839 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 114 bin 839 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 57 bin 671 otomobil, 2 bin 729 Minibüs, bin 556 Otobüs, 17 bin 703 Kamyonet, 4 bin 670 Kamyon, 17 bin 775 Motosiklet, 12 bin 380 Traktör, 355 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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