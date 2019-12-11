Düzce'de toplu taşımada yeni minibüsler

11.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:55

Yeni yıl ile birlikte Düzce'de yeni ulaşım planı da hayata geçirilecek. Plan kapsamında da toplu taşıma araçları revize edilecek. Toplu taşıma yapan firmalara gönderilen şartnameye uygun minibüsler ise ortaya çıktı.



Düzce'de 2020 yılı ile birlikte ulaşımda yeni döneme geçilecek. Düzce Belediyesi tarafından yetkili isimler ile istişare yapılarak hazırlanan yeni ulaşım planında Düzce Belediyesi ve özel şirketler tarafından yapılan Toplu taşıma da şirketlere devredilecek. Bu kapsamda hazırlanan şartnamede belirtilen ve Düzcelileri taşıyacak olan araçlarda belli oldu. 17+3 yolcu kapasiteli minibüsler yılbaşından itibaren Düzce yollarında hizmet verecek. 144 adet olacak araçlar ile her 10 dakikada bir seferler düzenlenerek Düzceliler istedikleri noktalara ulaşacaklar. Ayrıca minibüslerde engelli rampası da bulunuyor. Halen hatlarda bulunan otobüsleriyle Düzcelilere hizmet veren Belediye Özel Halk Otobüsleri İşletme Müdürü İslam Bayraktar, Düzce sokaklarına çıkacak yeni minibüsler hakkında açıklama yaparak; "Düzce Belediyesi tarafından yeni hazırlanan ulaşım master planına göre 17+3 minibüsler yılbaşından itibaren Düzcelilere hizmet vereceğiz. Minibüsler 17+3 kişilik olarak tasarlanmış. Ayrıca bu minibüslerden 144 tane olacak ve zaman geçirmeksizin bu minibüsler Düzcelilere hizmet verecek. Ayrıca yoğun saatlerde de Düzce Belediyesi'nden de kiralanacak büyük otobüslerle yoğun hatlarda vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA