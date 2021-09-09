Düzce'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Düzce'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında hijyen ve sağlıklı ortamın sağlanması yönelik dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Düzce'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında hijyen ve sağlıklı ortamın sağlanması yönelik dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Düzce Belediyesi ekipleri, koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla spreyleme yöntemiyle otobüsleri temizliyor.
Öte yandan Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ. yetkilileri, vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanırken salgın tedbirlerine uymaları gerektiğini hatırlatarak, dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer