Düzce'de toplu taşıma araçları denetlendi
13.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:10
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca içesinde toplu taşıma araçları ve ticari taksiler polis ekipleri tarafından denetlendi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca içesinde toplu taşıma araçları ve ticari taksiler polis ekipleri tarafından denetlendi.
Akçakoca Kaymakamlığı tarafından belirlenen 2 trafik ekibi ile birlikte gün boyunca ilçede bulunan özel halk otobüsleri ve ticari taksiler denetlendi. Denetim boyunca önemli bir olumsuzluk görülmezken, eğitici uyarılarda bulunuldu. Kaymakamlık tarafından belirlenen 2 ekip her gün toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetimler yapmaya devam edecek. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı