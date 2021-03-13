Düzce'de toplu taşıma araçları denetlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca içesinde toplu taşıma araçları ve ticari taksiler polis ekipleri tarafından denetlendi.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından belirlenen 2 trafik ekibi ile birlikte gün boyunca ilçede bulunan özel halk otobüsleri ve ticari taksiler denetlendi. Denetim boyunca önemli bir olumsuzluk görülmezken, eğitici uyarılarda bulunuldu. Kaymakamlık tarafından belirlenen 2 ekip her gün toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetimler yapmaya devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı