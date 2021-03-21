Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

21.03.2021 00:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:28
Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-010 kara yolunda Akçakoca yönünde seyreden Suat Alkan (26) idaresindeki 54 HC 054 plakalı otomobil, Sapak mevkisinde önünde ilerleyen Erkan Kulak yönetimindeki 34 KM 5508 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Alkan, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Alkan, buradaki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Tır sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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