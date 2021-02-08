Düzce'de tırla çarpışan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Düzce'de tır ile çarpışan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce'de tır ile çarpışan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
D-100 kara yolunda Sakarya istikametine seyreden Selamettin Yavuz idaresindeki 81 AJ 590 plakalı tır, Soğancı ışıklı kavşakta Sercan Çolak yönetimindeki 81 AAS 377 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücü mahallinde sıkışan Çolak için sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Çolak'ı bulunduğu yerden kısa sürede çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Çolak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken tır sürücüsü Yavuz polis ekiplerince karakola götürüldü.
İtfaiye ekipleri yolu yıkayarak temizledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever