Düzce'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'de balıkçı tekneleri limana bol miktarda hamsiyle geliyor, Zonguldaklı balıkçılar ise denizden boş dönüyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor.

Gece saatlerinde gır gır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana hamsi ile dönüyor. Balık tezgahlarında yaşanan hamsi hareketliliği, esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Geçen hafta kilogramı 20 liradan satılan hamsi, bu hafta 15 liraya kadar düştü.

Tezgahlarda mezgitin kilogramı 25, palamudun tanesi 50, çupranın tanesi 30, barbunun kilogramı ise 35 liradan satılıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan da geçen yıllara göre kentte balık avlanmada azalma yaşandığını, teknelerin limana genelde bu dönem eli boş döndüğünü belirtti.

Kayhan, balığın Batı Karadeniz'in en sonunda ya da Doğu Karadeniz illerinde çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu mevsimin balığı olan hamsi, istenilen seviyede değil. Olsa da ölçüsü ufak balık. O da tezgahlara yansımıyor. Şu anda avlanan balık Amasra ve İnebolu arasında avlanıyor. Kasası 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Bu yıl hayal kırıklığı palamutta oldu. Palamudun çifti 90 liradan satılmasına rağmen halen yok. Çinekop ise boğazlardan geliyor. Kasası 600 ile 900 lira arasında satışı yapılmaktadır."

Kentte palamudun tanesi 45, hamsinin kilogramı 15-20, mezgitin 30, çinekopun 40 liradan satışa sunuluyor.