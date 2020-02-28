Düzce'de terör örgütü sempatizanları, adliyede
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Düzce'de terör örgütü sempatizanları, adliyede

Düzce'de PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütü sempatizanı oldukları ve örgüt propagandasını yaptıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

28.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:20
Düzce'de terör örgütü sempatizanları, adliyede

'de PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütü sempatizanı oldukları ve örgüt propagandasını yaptıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi.


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce merkezli Antalya, Ağrı, Mardin ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda PKK terör örgütü sempatizanı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.A., K.U., Z.B., Y.B., Y.Y. ve Z.L. emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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