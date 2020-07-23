Düzce'de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve çevresinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve çevresinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, yaz aylarında artan temizlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan geniş saha ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Park ve ortak kullanım alanlarında yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması işlemleri yapılarak, mahallelerde detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Çalışmalar ile mahallelerde cadde, sokak ve çocuk parkları, süpürülüp yıkanırken, çöp koyteynerleri de dezenfekte ediliyor.

Düzce'nin temizlik çalışmaları noktasında örnek bir il olduğunu kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Hemşehrilerimize sağlıklı ve temiz bir hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmaları herhangi bir aksaklığa yer vermeden gerçekleştiriyor. Meydanlar, parklar, pazar yerleri ve ana arterler düzenli olarak temizleniyor, gerektiği zamanlarda yıkanıyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli hizmetlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir şehir hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. Merkez ve kırsal olmak üzere tüm mahallelerimizde temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.. Biz de bisikletin zincirleriyle bu tarihi cuma ve sabah namazının bir parçası olmak istedik" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA