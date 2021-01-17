Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
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Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı

17.01.2021 19:48 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:53
Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı

DÜZCE'de, TEM yolu Gümüşova rampalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR'ların ve araçların kayması sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

DÜZCE'de, TEM yolu Gümüşova rampalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR'ların ve araçların kayması sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Düzce'de yoğun kar yağışı etkili olurken, gün boyu TEM yolunda meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşım aksadı. TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde TIR ve araçların kayması nedeniyle İstanbul yönü saat 17.30 sıralarında ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin müdahale etmekte zorlandığı yolda trafik tamamen durdu. TEM yolu Gölyaka gişelerinde bekleyen sürücüler araçlarının içinde yolun açılmasını bekledi. Araçlar, D-100 yoluna yönlendirilirken, TIR'ların yoğun kar yağışı durana kadar tesislerde bekletileceği öğrenildi. Bazı aileler ise yolda beklerken çocuklarıyla birlikte kartopu oynayarak zaman geçirdi. Karayolları ekipleri, TIR ve araçları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.  


Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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