Düzce'de televizyondan çıkan alevler yangına neden oldu
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Düzce'de televizyondan çıkan alevler yangına neden oldu

Düzce'de televizyonun parlaması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

03.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:28
Düzce'de televizyondan çıkan alevler yangına neden oldu

'de televizyonun parlaması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dedeler Mahallesi 5291. Sokak'ta iki katlı evin zemin katındaki evde televizyonun bir anda parlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak yanan eşyaları dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen, yalnız yaşayan ev sahibi Cemile Koçaoğlu (85) Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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