Düzce'de telef olmuş inek sahili vurdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde telef olmuş inek sahilde vurdu.
04.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:34
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde telef olmuş inek sahilde vurdu.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca Limoncuk Plajı'nda yaklaşık 2 metre boyunda ve 150 kilo ağırlığında telef olmuş ineği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İneğin üzerinde herhangi bir yaraya rastlanmazken, yetkililerce gerekli araştırmanın ardından gömüleceği belirtildi.
Kaynak: AA