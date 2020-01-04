Düzce'de telef olmuş inek sahili vurdu
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Düzce'de telef olmuş inek sahili vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde telef olmuş inek sahilde vurdu.

04.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:34
Düzce'de telef olmuş inek sahili vurdu

'nin ilçesinde telef olmuş inek sahilde vurdu.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca Limoncuk Plajı'nda yaklaşık 2 metre boyunda ve 150 kilo ağırlığında telef olmuş ineği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İneğin üzerinde herhangi bir yaraya rastlanmazken, yetkililerce gerekli araştırmanın ardından gömüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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