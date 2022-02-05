Düzce'de telef olmuş büyükbaş hayvan kıyıya vurdu - Haberler
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Düzce'de telef olmuş büyükbaş hayvan kıyıya vurdu

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de telef olmuş büyükbaş hayvan kıyıya vurdu

Akçakoca sahilinde kıyıya vuran büyükbaş hayvan ekiplerce kaldırıldı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Akçakoca sahilinde kıyıya vuran büyükbaş hayvan ekiplerce kaldırıldı.

Çınar Caddesi mevkisinde denizi izleyen vatandaşlar kıyıya vuran büyükbaş hayvanı görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Akçakoca Belediyesi ekipleri, vinç yardımıyla büyükbaş hayvanı bulunduğu yerden kaldırdı.

Ekipler, büyükbaş hayvanın nereden geldiği ile ilgili araştırma başlattı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Çınar, Güncel, Haber

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