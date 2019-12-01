Düzce'de tekstil fabrikası yandı
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Düzce'de tekstil fabrikası yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde tekstil fabrikasında yangın çıktı.

01.12.2019 00:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:50
Düzce'de tekstil fabrikası yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangında fabrika kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar ve yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangın; gece saatlerinde Düzce'nin Beyköy Beldesine bağlı Değirmenbaşı Köyü'nde bulunan tül ve brode yapan tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Beyköy Beldesi'nde Osman Günışık'a ait tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasında yer alan fabrikada çıkan alevleri gören köy halkı hemen ekiplerine verdi. Beyköy Belediyesine ait ekibi yangına müdahale ederken fabrikada bulunan tüller nedeniyle alevler bütün fabrikayı sardı. Yangının büyümesi üzerine Düzce Belediyesi Müdürlüğü ekipleri takviye olarak gelerek alevlere müdahale etti. Yangın, fabrikanın yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangında fabrika tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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