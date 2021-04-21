Düzce'de tedbirler arttırılacak

Düzce'de tedbirler arttırılacak -Vali Cevdet Atay; -"Düzce'nin birinci sırada olmasını istiyoruz ama bu vaka artışında değil" -"Tabloyu tersine çevireceğiz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı en çok korona virüs vak'a artışı olan iller arasında yer alan Düzce'de Vali Cevdet Atay,...

Düzce'de tedbirler arttırılacak

-Vali Cevdet Atay;

-"Düzce'nin birinci sırada olmasını istiyoruz ama bu vaka artışında değil"

-"Tabloyu tersine çevireceğiz"

DÜZCE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı en çok korona virüs vak'a artışı olan iller arasında yer alan Düzce'de Vali Cevdet Atay, ilin durumunu değerlendirdi. İl Hıfzıssıhha Meclisi öncesi açıklama yapan Vali Cevdet Atay, korona virüs vak'a sayılarındaki artışın durdurulacağını ve vahim tablonun tersine çevrileceğini söyledi. Ev içi bulaş oranının yüksekliğine dikkat çeken Atay, test sonucu pozitif çıkanları yurtlarda ağırlayabileceklerini hatırlattı.

Düzce Valisi Cevdet Atay vak'a sayısının bir haftada yüz binde 521,38'e çıkması nedeniyle ilçe kaymakamları ve kurum müdürlerinin de online katıldığı İl Hıfzıssıhha Meclisi öncesinde valilik toplantı salonunda açıklama yaptı.

İl Hıfzıssıhha Meclisi öncesi basın açıklaması yapan Cevdet Atay, bundan sonra alınan tedbirlerin uygulanmasında daha titiz davranacaklarını dile getirerek; "Biliyorsunuz son hafta açıklanan verilerde ilimizde vak'a artış oranı maalesef en önde gidiyor. Biz, Düzce'nin birinci sırada olmasını istiyoruz ama bu vak'a artışında değil. Burada almamız gereken tedbirleri ve yapmamız gerekenleri ilçe kaymakamlarımızla, daire amirlerimizle video konferans yoluyla değerlendireceğiz. Aslında çok yerinde kararlar alınmış ve bu kararlar uygulamaya çalışıyoruz. Bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele sadece kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen bir mücadele değil. Tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Artışları durduracağız ve bu tabloyu tersine çevireceğiz. Bunun için alınan tedbirlerin uygulanmasında eksiklik ve aksaklık var mı değerlendireceğiz. Bundan sonra alınan kararların uygulanmasında daha titiz davranacağız" dedi.

Pozitif vakalar yurtlarda ağırlanabilir

Ev içi bulaş oranının yüksek olduğunu belirten Atay, pozitif vak'aların yurtlarda ağırlanabileceğini hatırlatarak, "Ev içi bulaş oranı yüksek. Özellikle virüse yakalanan kişiler evlerinde kendilerini izole edemiyorlarsa bu insanları daha önce yaptığımız gibi yine misafir etmeye hazırız. İmkanları olmayanlar, evleri kalabalık olanlar, diğer hane halkına bulaştırmak istemeyenler tarafımızdan misafir edilebilir. Filyasyon ekiplerimiz bu konuda daha önce bir çalışma yapmıştı. Yine vatandaşlar bu konuda telkin edilebilir" diye konuştu.

Kurallara uyularak sağlık çalışanlarının yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Atay "Sağlık çalışanlarımızın bir gücü var. Hastanelerde bu konuda daha fazla sıkıntı yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız Kurallara uyarak, kuralların önemini hissederek bu işin üstesinden gelebiliriz. Bizlere ciddi manada görevler düşüyor. Bu hafta durum pek iç açıcı değil. Ama bu tabloyu çevireceğimize inanıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun" şeklinde açıklama yaptı. Açıklamanın ardından toplantıya geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ