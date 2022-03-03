Düzce'de tavuk çiftliğinden kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, tavuk çiftliğinden kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Konuralp Jandarma Karakolu ekipleri, Boğaziçi beldesine bağlı Kabalak köyündeki tavuk çiftliğinden kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheliler A.K ve A.G'yi takibe aldı.

Şüpheliler, kullandıkları araçta çalıntı kablolarla D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca sapak mevkisinde Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Aynı suçtan birçok sabıkaları olduğu öğrenilen 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.