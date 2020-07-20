Düzce'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan bir internet sitesinin sahibi Özkan K. tutuklandı.

Düzce'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
20.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:34

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan bir internet sitesinin sahibi Özkan K. tutuklandı.

Akçakoca ile ilgili haberlere yer verilen bir internet sitesinin sahibi olan Özkan K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, silahlı kavgada yaralanan Mustafa T'nin ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çuhallı Çarşısı'nda Özkan K. ile Mustafa T. arasında dün tartışma çıkmış, Özkan K. tabancayla Mustafa T'yi yaralamıştı. Mustafa T. hastaneye kaldırılırken, Özkan K. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu Dünya
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
KKTC'de yayın yapan 'Avrupa' gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet Dünya
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Murat Dalkılıç Öztürk Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Selçuk İnan Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Düzce'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 18:39:39. #1.14#
title