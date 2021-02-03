Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

03.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:02

Düzce'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan kadın H.S.Ç. ile eşi B.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç. eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

B.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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