Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 4 yaralı
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Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 4 yaralı

Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen tarım aracındaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen tarım aracındaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ailesiyle fındık bahçesine çalışmak için giden Vasfi A'nın kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Çukurören köyü Resuller Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Vasfi A. ile Sevde Nur A, Savaş A. ve Nazlı A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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