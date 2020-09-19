Düzce'de tarım aracı ile motosikletin çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'de tarım aracı ile motosikletin çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de tarım aracı ile motosikletin çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı
19.09.2020 03:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 03:08

Düzce'nin Yığılca ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Muhammet Tepe idaresindeki patpat, Gökçeğaç köyü mevkisinde karşı yönden gelen Bilal Kanat idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile patpat sürücüsü Muhammet Tepe, motosiklet sürücüsü Bilal Kanat ve motosiklette bulunan Turhan Palavra yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Gökhan Alkan
Gökhan Alkan
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Seda Sayan Hazal Kaya Burak Özçivit
Spor Falcao Erol Bulut Tamer Tuna Adem Büyük Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza Çocuk Milli Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de tarım aracı ile motosikletin çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 03:08:35. #1.14#
title