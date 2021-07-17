Düzce'de tarım aracı devrildi: 4 yaralı
Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kurtsuyu köyü Hilmi K. idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, orman yolunda devrildi.
Yokuş aşağı sürüklenerek durabilen araçtaki sürücü ile eşi Emel, çocukları Boran (8) ve Nagehan K. (6) yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan anne ve kızının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer