Düzce'de tarım aracı devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de tarım aracı devrildi: 4 yaralı

Düzce'de tarım aracı devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kurtsuyu köyü Hilmi K. idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, orman yolunda devrildi.

Yokuş aşağı sürüklenerek durabilen araçtaki sürücü ile eşi Emel, çocukları Boran (8) ve Nagehan K. (6) yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan anne ve kızının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzce'de tarım aracı devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Serra Arıtürk Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de tarım aracı devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:35:33. #1.16#

title