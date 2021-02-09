Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

09.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:02
Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Düzce'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait bakır 2 balta ve 8 keski ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait bakır 2 balta ve 8 keski ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Konuralp Mahallesi'nde bir eve şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu düşünülen bakır 2 balta ve 8 keski ile suç unsuru birçok malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edilen eserlerin tarihi değeri incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fatma Şahin Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Didem Kınalı Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:02:37. #1.14#
title