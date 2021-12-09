Düzce'de tamir ettiği tırın altında sıkışan kişi öldü - Haberler
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Düzce'de tamir ettiği tırın altında sıkışan kişi öldü

Düzce'de tamir ettiği tırın altında sıkışan kişi öldü
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de tamir ettiği tır kasasının altında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

DÜZCE (AA) - Düzce'de tamir ettiği tır kasasının altında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Aziziye Mahallesi'ndeki Düzce Büyük Sanayi Sitesi'nde tamirhanesi bulunan Hüseyin Garip (40), tamir ettiği tırın dorse körüklerinin boşalmasıyla bulunduğu yerde sıkıştı.

İş yerindeki diğer çalışanlar ile çevredeki esnaf, durumu fark ederek Garip'i sıkıştığı yerden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Garip, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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