Düzce'de taksiler tek tip olacak
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Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Düzce'de taksiler tek tip olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi sorumluluğu altında olan taksi hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla yeni düzenleme yapılan "Ticari Taksi Çalışma Yönetmeliği"nin tanıtımını yaptı.

13.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:41
Düzce'de taksiler tek tip olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi sorumluluğu altında olan taksi hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla yeni düzenleme yapılan "Ticari Taksi Çalışma Yönetmeliği"nin tanıtımını yaptı.


Düzce Belediyesi şehir merkezinde faaliyet gösteren taksici esnafı için hazırlanan yönetmelikte güncellemeler yaparak yeni halinin sunumu için taksicilerle toplantı düzenledi. Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, İl trafik Şube Müdürlüğü ve Şoförler Odası iş birliği ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün daha önce taksicilerle yaptığı görüşmede sunulan görüş ve önerilerin de göz önünde bulundurularak hazırlanan yeni yönetmelik sayesinde taksi plakalarının yasal mevzuata uygun şekilde çalıştırılmasını sağlamak amaçlanıyor. Yeni yönetmelikte yapılan değişiklikler taksici esnafına aktarılırken yönetmeliğe uygun şekilde işletilmeyen taksi plakaları hakkında sıkı takip yapılacağı belirtilerek, il merkezinde faaliyet gösteren esnafların korunacağının altı çizildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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