Düzce'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
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Düzce'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

30.01.2020 00:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 01:10
Düzce'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

'de takla atan otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kuzey Çevre Yolu'nda seyreden İlyas Ş. idaresindeki 54 ZC 264 plakalı otomobil, kavşağında kontrolden çıktı.

Yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde yaklaşık 100 metre savrularak ilerleyen otomobil, takla atarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü İlyas Ş. ile yanında bulunan kişi, otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA
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