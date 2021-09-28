Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı - Haberler
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Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı

DÜZCE'de, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü ile eşi yaralandı.

İSTANBUL (DHA) - DÜZCE'de, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü ile eşi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM yolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Nazif Güner yönetimindeki 34 CLC 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Nazif Güner ve eşi Rabia Güner yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ters dönen aracın içerisinden Güner çiftini çıkardı. Yaralanan Güner çifti, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güner çiftinin memleketleri Ordu'dan evlerine dönerken götürdükleri yiyecekler yola saçılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı

Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı

Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı

Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı

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