Düzce'de süt üreticilerine 360 bin lira destek
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Düzce'de süt üreticilerine 360 bin lira destek

20.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:24
Düzce'de süt üreticilerine 360 bin lira destek

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 81 süt üreticisine bin 56 ton süt için 360 bin lira destekleme işlemi gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 81 süt üreticisine bin 56 ton süt için 360 bin lira destekleme işlemi gerçekleştirildi.

Düzce'de çiftçilere yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından maddi anlamda desteklemeler devam ediyor. Çiftçiliği yaşatmak için gerçekleştirilen desteklemeler 81 süt üreticisine bin 56 ton süt için toplam 350 bin lira destek verildi. Ayrıca 2020 yılı kasım dönemi hayvan hastalık tazminat desteği kapsamında 6 yetiştiriciye 8 hayvan için toplam 47 bin 896 lira destekleme işlemi gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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