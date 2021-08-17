Düzce'de süt toplama kamyoneti 50 metrelik şarampole devrildi: 2 ağır yaralı
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Düzce'de süt toplama kamyoneti 50 metrelik şarampole devrildi: 2 ağır yaralı

Düzce'de süt toplama kamyoneti 50 metrelik şarampole devrildi: 2 ağır yaralı
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde süt toplama kamyonetinin şarampolden dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde süt toplama kamyonetinin şarampolden dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Baş yönetimindeki 06 LPB 89 plakalı köylerden süt toplayan kamyonet, Hacıyeri köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampolden dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü Baş ve Mustafa Topuz araç içerisinde sıkıştı. Kendi imkanları ile araç içerisinden çıkan sürücü arkadaşını çıkaramayınca yola çıkarak bu sırada buradan geçen Orman İşletmesi Şefliğinde görevli orman muhafaza memurlarından yardım istedi.

Orman muhafaza memurları da durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Halat yardımı ile bağladıkları sedye ile yolun üzerine çıkarılan Topuz ile sürücü Baş, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı tesadüfen gören orman muhafaza memurları, yol üzerinde yaralı vatandaş gördüklerini ve bilincini açık tutmaya çalıştıklarını belirterek, diğer yaralıyı da kendi imkanlarıyla aracın yanma olasılığına karşılık dışarıya çıkartarak ekiplere durumu bildirdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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