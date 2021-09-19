DÜZCE'DE 'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ

DÜZCE'de kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında süsledikleri bisikletleriyle tur attı.

Düzce'de yaklaşık 60 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' kapsamında bir araya geldi. Anıtpark'ta toplanan kadınlar, süsledikleri bisikletleri ile şehir merkezinde tur attı. Bazı kadınlar ise çocukları ile gelerek, etkinliğe renk kattı. Kadınlar, amaçlarının egzoz kokusundan uzak şehirde yaşamak olduğunu belirterek, "Bizler çocuklarımızla egzoz kokusundan, motor sesinden uzak bir şehirde yaşamak istiyoruz. Bisiklet bizler için özgürlük. Gönül rahatlığı ile bisiklete binmek istiyoruz. Kadın olunca biraz daha zor oluyor. Özellikle ışıklarda, yaya geçitlerinde durunca sözlü tacizler art arda geliyor. Bunlara da dikkat çekmek için bu tura katıldık." dedi.