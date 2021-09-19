Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de bir araya gelen kadınlar, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Anıtpark Meydanı'nda buluşan kadınlar, bisikletlerine "Süslü Kadınlar" ve "Bisiklet En Çok Kadına Yakıştı" yazılı dövizler asarak müzik eşliğinde bir süre eğlendi.

Renkli kıyafet giyen kadınlar, daha sonra balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Grup temsilcisi Yıldız Gür Güner, gazetecilere, etkinliğin 150 şehir ve 80 ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Düzce'de 5 yıldır bu organizasyonu düzenlediklerini anlatan Güner, "Kadınlar olarak toplumda görünmeliyiz ve trafikte saygınlığımız olmalı diye düşündük. 'Kadın sokağa çıkarsa her şey değişir.' dedik ve pedal çevirmeye karar verdik. 2013 yılında İzmir'de başlayan süslü kadınlar bisiklet turumuz, büyüyerek dünyaya yayıldı." diye konuştu.