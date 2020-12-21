Düzce'de sürücüsünü darbettiği taksiyle kaçan şüpheli tutuklandı
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Düzce'de sürücüsünü darbettiği taksiyle kaçan şüpheli tutuklandı

21.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:42
Düzce'de sürücüsünü darbettiği taksiyle kaçan şüpheli tutuklandı

Düzce'de sürücüsünü darbettiği taksiyle kaçan zanlı tutuklandı.

Düzce'de sürücüsünü darbettiği taksiyle kaçan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli H.Z, kız arkadaşıyla Konuralp'te bindiği taksinin şoförüne Ankara'ya gitmek istediğini söyledi.

İsteğine olumsuz cevap veren sürücüyü darbeden H.Z, taksiyi zorla alarak kaçmaya başladı.

Taksi şoförünün ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

Zanlının "dur" ihtarına uymaması üzerine Kaynaşlı uygulama noktası ve bölge trafik ekiplerince yol kapama yapılarak araç durduruldu.

Gözaltına alınan H.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "yağma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:46:45. #1.15#
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