Düzce'de suç örgütüne operasyon Düzce'de suç örgütüne operasyonDÜZCE'de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de suç örgütüne operasyon

DÜZCE'de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı. Bugün işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA