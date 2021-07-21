Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
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Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı -Taşan dereler nedeniyle bir ev ve bir otomobil sudan etkilendi -Su taşkınında arabası ve evi için yalvardı Düzce'de aşırı yağış nedeniyle dağ köylerinde taşan dereler nedeniyle menfezler tıkandı.

Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı

-Taşan dereler nedeniyle bir ev ve bir otomobil sudan etkilendi

-Su taşkınında arabası ve evi için yalvardı

DÜZCE - Düzce'de aşırı yağış nedeniyle dağ köylerinde taşan dereler nedeniyle menfezler tıkandı. Tıkanan menfezler köy yollarını kapandı. Su taşkınını cep telefonu ile görüntüleyen vatandaş; "Düzce sel altında. Allah'ım sen arabamı koru, evimizi koru yarabbi" diyerek dua etti.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Beyköy Beldesine bağlı Uğurlu Köyü'nde derelerin suları yükseldi. Yükselen dereler menfezleri tıkadı. Dere suları köy yollarına taşınca beraberinde getirdiği toprak ve taşlar yolları kapadı. Taşkın sırasında derenin yanında bulunan bir ev ve bir otomobil sulardan etkilendi. Bölgeye iş makineleri yönlendirildi. Su taşkını nedeniyle kapanan köy yolları iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Su taşkınlarının şiddetlendiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an ve an görüntülendi. Vatandaşın görüntüleri çekerken; "Allah'ım Düzce sel altında. Allah'ım sen arabamı koru. Allah'ım sen evimizi koru Yarabbi" diyerek dua etti.

Dere sularının şiddetinin azaltmasıyla evini temizleyen Sait Dağtekin, evinin parkelerinin altının su dolduğunu arabasının farının gelen taşlar nedeniyle kırıldığını zararının büyük olduğunu söyledi.

Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı
Düzce'de su taşkını köy yollarını kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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