Su samuru görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Su samuru görüntülendi

16.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:20

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Akçakoca Sarıyayla Nazmi Çiloğlu barajındaki güvenlik kamerasına, gece saatlerinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunun görüntüsü yansıdı.

Baraj gölünün etrafında karların üzerinde dolaştığı görülen su samuru, bölgede bir süre yem aradıktan sonra kameranın görüşü açısından çıktı.

Kamera kayıtlarını izleyen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, su samurunun nesli tükenme tehlikesi altında olan "lutra lutra" türünden olduğunu belirterek, bölgede türün varlığını araştırmak için fotokapanla görüntüleme yapılacağını bildirdi.

Su samuru görüntülendi
Su samuru görüntülendi
Su samuru görüntülendi
Su samuru görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Silah Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Su samuru görüntülendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 13:20:15. #1.16#
title