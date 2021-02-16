Su samuru görüntülendi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.
Akçakoca Sarıyayla Nazmi Çiloğlu barajındaki güvenlik kamerasına, gece saatlerinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunun görüntüsü yansıdı.
Baraj gölünün etrafında karların üzerinde dolaştığı görülen su samuru, bölgede bir süre yem aradıktan sonra kameranın görüşü açısından çıktı.
Kamera kayıtlarını izleyen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, su samurunun nesli tükenme tehlikesi altında olan "lutra lutra" türünden olduğunu belirterek, bölgede türün varlığını araştırmak için fotokapanla görüntüleme yapılacağını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı