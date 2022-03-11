Düzce'de su kanalına devrilen servis minibüsündeki 12 kişi hafif yaralandı - Haberler

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Düzce'de su kanalına devrilen servis minibüsündeki 12 kişi hafif yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de su kanalına devrilen servis minibüsündeki 12 kişi hafif yaralandı

Düzce'de servis minibüsünün su kanalına devrilmesi sonucu hafif yaralanan 12 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de servis minibüsünün su kanalına devrilmesi sonucu hafif yaralanan 12 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Halil O. idaresindeki 81 S 0962 plakalı işçi servisi, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi Duraklar mevkisinde kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Minibüs sürücüsü ile 11 işçi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Daha sonra iş yerine giden işçilerden bazılarının hafif ağrı hissettiğini belirtmesi üzerine minibüste bulunanların hepsi, iş yeri sahibi tarafından hastaneye gönderildi.

Tedbir amaçlı tedavi altına alınan minibüs sürücüsü ve işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Düzce, işçi, su, Güncel, Haberler

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