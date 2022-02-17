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Düzce'de su fiyatlarında KDV indirimi yapıldı

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de su fiyatlarında KDV indirimi yapıldı

Düzce Belediyesi, su fiyatlarında Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 1'e indirdi.

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi, su fiyatlarında Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına açıklanan KDV düzenlemesiyle birlikte temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanmaya başlamasının ardındın Düzce Belediyesinin de harekete geçtiği belirtildi.

Bu kapsamda su abonelerinden alınan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğü aktarılan açıklamada, mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine 14 Şubat'tan geçerli olmak üzere yeni fiyat uygulanmaya başladığı kaydedildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

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