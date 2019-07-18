Düzce'de su baskını ve toprak kayması (2)

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yağışın sürdüğü bölgede, sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkan vatandaşlar, ekiplerin gelmesini bekliyor.

Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürüyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede heyelan nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor." dedi.

Kaynak: AA