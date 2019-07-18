Düzce'de su baskını ve toprak kayması

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yağışın sürdüğü bölgede bulunan bir rafting tesisinde konaklayanlar, sel sularının bungalov evlere ulaşması nedeniyle çatılara çıktı. Daha sonra kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçen yaklaşık 10 kişi, ekiplerin gelmesini bekliyor.

Bölgeye sevk edilen, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, mahsur kalanların olduğu bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Dağdan kaya parçaları ile yoğun suyun geldiği noktalarda çalışma yapan iş makineleri, yoğun yağış nedeniyle bu bölgeleri aşmakta zorlanıyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın koordinesinde Dokuzdeğirmen köyünde oluşturulan kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendi. Bir helikopterin Eskişehir'den havalandığı ve bölgede keşif yapacağı öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.

Öte yandan, bölgeye akşam saatlerinde haber yapmak üzere giden ve toprak kayması sonucu tesise sığınarak mahsur kalanların Anadolu Ajansı Cumayeri muhabiri İsa Keleş, kriz merkezi ile irtibat kurarak kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA