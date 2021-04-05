Düzce'de STK'lardan bildiriye kınama
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Düzce'de STK'lardan bildiriye kınama

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Düzce'de STK'lardan bildiriye kınama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 104 emekli amiralin açıklamasına tepki gösterdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 104 emekli amiralin açıklamasına tepki gösterdi. Açıklamada, "104 eski amiral ve savundukları anlayışı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Düzce'deki STK'lar yağmura rağmen Anıtpark'ta bir araya gelerek hafta sonu emekli amiraller tarafından yayınlanan bildiriye tepki geldi. Düzce Esnaf Odaları Başkanı Mustafa Kayıkçı tarafından yapılan basın açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilişkileri yıllar önce kesilmiş fakat hala kendini görev başında zanneden 104 eski askerin Montrö Antlaşması ve gündeme dair konular ile ilgili yapmış oldukları talihsiz ortak açıklama dolayısıyla bugün burada sivil toplum örgütleri olarak bir aradayız. Türk milletinin tarih boyunca defalarca azap çektiği darbe ve darbe seviciler vesayet zincirleri iç ve dış mihraplar yine bugün de kirli yüzlerini bir kez daha göstermişlerdir. Yıllarca en üst kademelerde görev yapmış, günü geldiğinde emekli olmuş şanlı Türk ordusunun eski bir ferdi olarak kendilerine özel araç ve koruma tahsil edilmiş amirallerin üzerlerine vazife olmayan hadlerine olmayan konular hakkında hem de gece yarısı açıklama yapıyor olmaları kabul edilemez. Bu ülke siz ve hizmet ettiğiniz anlayışı 15 Temmuz'da tarihin tozlu sayfalarına son kez gömmüştür. Bizler Türk sivil toplum kuruluşları olarak her zaman halkın iradesinin yanında duracağız. Halkın iradesine, seçilmişlere ayar vermeye ülkelerimizin politikalarını kendilerince dizayn etmeye kalkan bu ve benzeri girişimlerin her zaman karşısında duracağız. Halkın iradesiyle, halkın isteğiyle ülkemizin başında bulunan devlet ve siyaset insanlarına devletin kademelerine ve hatta şanlı Türk ordusuna, emekli olmuş 104 subay ayar veremez. 104 eski amiral ve savundukları anlayışı şiddetle kınıyoruz. Kendilerine gerekli cevabı en kısa sürede, ön en üst perdeden verilmesini talep ediyoruz. Bunlar paşa mı maşa mı olduklarını çok yakında adalete sirayet eden bu konu ortaya çıkacaktır. Ancak bundan cesaret alıp hiç kimse bu yola kalkışmasın. Bu sefer 15 Temmuz gibi olmayacağız. Bu sefer toplum anlayışıyla sokağa ne şekil ineceğimizi Dünya görecek" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Düzce'de STK'lardan bildiriye kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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